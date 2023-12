Medizinische Versorgung in Rommerskirchen Neuer Hausarzt für die Praxis am Gillbach

„Ich bin im Rentenalter, der Zeitpunkt war jetzt da“, sagt Rainer Friebe. Der Allgemeinmediziner und Inhaber der Praxis am Gillbach geht zum 31. März in den Ruhestand. Eigentlich sollte Mathias Röhl, Weiterbildungsassistent, sein Nachfolger werden – doch der Arzt geht aus privaten Gründen ebenfalls Ende März zurück in seine Heimat Bayern. So musste Friebe dann doch auf die Suche gehen, was gar nicht so leicht gewesen, aber am Ende doch erfolgreich ausgegangen sei. Dr. Michael Bader wird ab dem 1. April in der Praxis einsteigen. „Ich bin froh, einen sehr erfahrenen Mediziner gefunden zu haben, der mit viel Engagement hier anfangen wird“, freut sich Friebe.