VdK in Rommerskirchen Beratungsstelle öffnet ab April im Rathaus

Toll sei, wie die Gemeinde das Vorhaben von Anfang an unterstützt habe. „Wir schaffen damit ein Mehrangebot im Rathaus“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. „Der VdK liegt uns sehr am Herzen, weil er sich als Sozialverband für alle einsetzt.“ Der Ortsverband wollte schon vor längerem eine Beratungsstelle einrichten, doch wie bei so vielem kam die Corona-Pandemie dazwischen. Dass es ab April diese Möglichkeit für die Mitglieder vor Ort gebe, komme gerade recht, so Strauch. Die Beratungsstelle in Grevenbroich sei seit Anfang des Jahres geschlossen. „Der Weg nach Neuss ist für manche sehr mühsam“, fügt Nicole Musiol hinzu, die in ihrer Funktion als Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde das Vorhaben unterstützt.