Hückeswagener Haushalt 2024 Bürgermeister schwört auf schwierige Zeiten ein

Auch die Einnahmen aus der Grundsteuer B, die jeder Hausbesitzer und Mieter (über die Nebenkosten) abzuführen hat, sind für das kommende Jahr deutlich höher veranschlagt. „Dies liegt in erster Linie an der über unser Haushaltssicherungskonzept eingepreisten Erhöhung auf 795 Punkte beim Steuersatz“, betonte Persian. Zwar seien sich vor neun Jahren, als die Stadt ins HSK eingestiegen war, alle einig gewesen, dass dieser Grundsteuerhebesatz so bald wie möglich wieder runter muss. „Dafür müssten aber die Rahmenbedingungen für die Kommunen besser sein“, sagte Persian, der nun fürchtet, „dass wir in den Jahren danach nicht um weitere Erhöhungen herumkommen – auch wenn wir das nicht wollen!“ Es sei ihm wichtig, an dieser Stelle keine falschen Hoffnungen auf baldige Senkungen zu wecken.