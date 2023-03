CDU-Wahlen Rommerskirchen Michael Willmann bleibt weiter Fraktionschef

Michael Willmann bleibt Fraktionsvorsitzender der CDU in Rommerskirchen. Auch Gabi Paulus wurde am Montagabend bei den turnusmäßigen Wahlen des Fraktionsvorstands in ihrem Amt als Stellvertreterin bestätigt. „Wir haben intensive Diskussionen und gute Gespräche geführt“, sagt Michael Willmann. „Wir blicken jetzt nach vorne und wollen gemeinsam bei den Wahlen 2025 ein einheitliches Bild abgeben.“