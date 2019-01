Kommunalwahl 2020 in Rommerskirchen: FDP will Bürgermeister stellen

Rommerskirchen FDP-Chef Stephan Kunz betont, dass dies nicht zwingend er selbst sein muss.

Was den Namen von Kandidat oder Kandidatin angeht, macht es Kunz spannend. „Ich stehe bereit, aber bin nicht so vermessen zu sagen, dass ich der einzige Kandidat sein muss“, sagt er. Wenn jemand bessere Siegeschancen habe, werde er nicht im Wege stehen. Was das Anforderungsprofil angeht, müsse ein geeigneter Kandidat nicht schon in der Politik aktiv sein. „Ein bürgernaher, gesunder Menschenverstand“ genüge, so Kunz. Auch müsse ein Kandidat in spe „nicht schon bei uns in der Partei sein“, sagt er. Spätestens „Mitte des Jahres“ werde bei der FDP in der „K-Frage“ Klarheit herrschen, versichert Kunz.