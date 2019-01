Rommerskirchen: St.Maternus-Bürgerschützenverein: Alte Schule: Mauer muss erneut saniert werden

Sinsteden Die Alte Schule in Sinsteden an der Schulstraße wird den St. Maternus-Bürgerschützenverein im laufenden Jahr weiterhin auf Trab halten. Dies machte Präsident Peter-Josef Möhlen beim Neujahrsempfang der Schützen deutlich, bei dem er auch das amtierende Klompenkönigspaar Markus und Angela Möcker willkommen heißen konnte.

Anfang des Jahrtausends in eine Begegnungsstätte umgebaut – größtenteils von den Schützen selbst – wird sie seither in deren Regie geführt, steht aber auch für private Feiern und andere Zwecke zur Verfügung.Hier wird nicht nur regelmäßig der Seniorenkaffee abgehalten: Züge halten hier ihre Versammlungen ab, das Tambourkorps „Frisch auf“ übt regelmäßig in der Alten Schule, was gleichermaßen für die „Erft Area Pipes & Drums“ gilt, eine Dudelsack-Band, die dort stets mittwochs probt. Aus den Mitteln der Bezirkskonferenz 2017 waren die unteren Räume auf LED-Beleuchtung umgerüstet worden. In der Küche mussten Spülbecken und Armatur ausgetauscht werden, und das Treppenhaus strichen die Schützen komplett in Eigenregie. Im Jugendraum gibt es 24 neue Stühle