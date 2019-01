St. Sebastianus-Patronatsfest in Rommerskirchen: Meik Schirpenbach wird drei Mal Bruderschafts-Präses

Nettesheim-Butzheim/Frixheim/Anstel (S.M.) Bis ins 20.Jahrhundert hinein gab es in der Pfarrei St. Martinus nur eine St. Sebastianus-Bruderschaft. Die wurde 1296 urkundlich erstmals erwähnt, wie der vor knapp einem Monat verstorbene Lokalhistoriker Josef Schmitz herausgefunden hat.

Auch wenn die schon seit Jahrzehnten in drei Sektionen auftretende Bruderschaft, wohl des griffigeren Datums wegen, ihre Entstehung auf das Jahr 1300 datiert, ist sie die älteste in der Region. Ihr Patronatsfest feiern sie kommenden Samstag, 19. Januar, zwar wieder getrennt. Dennoch treffen sie sich aus einem ganz besonderen Anlass zum Gottesdienst in St. Martinus, der um 18.30 Uhr beginnt und von den Nettesheimer Turmbläsern gestaltet wird. Seitdem Monsignore Franz Josef Freericks im Herbst 2017 in den Ruhestand ging, sind die Schützen nämlich ohne „geistliches Oberhaupt“. Dies soll sich nun ändern. Meik Schirpenbach, der seit Ende 2017 als Leitender Pfarrer am Gillbach amtiert, wird auch bei den Schützen Freericks’ Nachfolge als Präses antreten. Im Anschluss an die Heilige Messe soll er mit der entsprechenden Urkunde samt Anstecknadel ausgestattet werden. Die Schützen aus Nettesheim und Butzheim treten um 17.45 Uhr an der Begegnungsstätte an und holen das Königspaar Andreas und Andrea Stamm zum Kirchgang ab. Die Frixheimer Schützen treten um 17 Uhr am Schützenhaus an und treffen an der Nettesheimer Martinus-Apotheke auf die Truppe aus Nettesheim-Butzheim. Anstelle des erkrankten Königs Wolfgang Eich wird Königin Daniela Eich die Repräsentationspflichten allein wahrnehmen. Im Schützenhaus werden die ehemaligen Regenten geehrt. In der Butzheimer Begegnungsstätte spielt abends die „Tim-Kriete-Band“ auf. Zudem ermitteln die Sebastianer ihren König der Könige. Der Gewinner wird am Festabend geehrt.