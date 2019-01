Autodiebstahl in Gewerbegebiet : Rommerskirchen: Diebe stehlen Jaguar

Rommerskirchen Der Polizei bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum Dienstag im Gewerbepark V einen Jaguar XJ12 des Baujahrs 1987. Der graue Oldtimer war am Montagabend um 18 Uhr auf einer Parkfläche an der Otto-Hahn-Straße abgestellt worden.

