Simone Solga in Rheinberg : Die Kanzlerinnen-Souffleuse bekommt Asyl in Rheinberg

Rheinberg Die Kabarettistin setzte mit ihrem feingeistigen und rasantem Programm einen gelungenen Schlusspunkt unter die Kabarett- und Comedysaison in Rheinberg. Dabei lieferte sie wortreichen Sprengstoff kombiniert mit passgenauer Direktheit.

Feingeistig, intelligent und blitzschnell. Sie weiß genügend Sprengstoff mit ihrem neuem Programm „Das gibt Ärger“ als Kanzlersouffleuse zu deponieren. Simone Solga hat die Nase voll vom Bundeskanzleramt, der Kanzlerraute, dem Krisengebiet der Hoffnungslosigkeit, so ihr Fazit. Doch zu wenig los in Berlin. Kurzerhand machte Solga sich über die Balkanroute nach Rheinberg auf. Dort stellte sie einen Asylantrag, in der Stadt mit den schönen und intelligenten Menschen. „Ich werde mich integrieren und Sie in Ihrem Glauben respektieren, dass demnächst der Marktplatz fertiggestellt ist.“