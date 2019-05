Symbolische Stimmabgabe : Rheinbergs Jugend übt die Wahl

Rheinberg Die symbolische Stimmabgabe zeigte, dass die junge Generation sich genaue Gedanken um ihre Zukunft macht.

Auf Initiative des Landesjugendrings durften auch Kinder und Jugendliche aus NRW an der bundesweit stattfindenden U18-Europawahl teilnehmen. Damit sollte gezeigt werden, dass junge Menschen sich durchaus eine eigene Meinung bilden können. Mit persönlicher Ansprache in den Klassenräumen und Flyern warben Rheinbergs Pfadfinder im Vorfeld für eine rege Wahlbeteiligung.

Mit Erfolg: Zahlreiche Schüler kamen in das Pfarrheim St. Anna, um ihren 40 Parteien umfassenden Wahlzettel in den Pappkarton mit der Aufschrift „Wahlfisch – Bitte füttern“ zu werfen. Um den Wählern die Entscheidung zu erleichtern, hatten die Initiatoren allen Parteien im Vorfeld Fragen zu Themen wie Kinderarmut, Klimaschutz oder Chancengleichheit gestellt. Die Erwartungshaltung der Nachwuchswähler war in vielen Punkten identisch. „Die Politiker müssen endlich etwas für den Klimaschutz tun und auch Politik für die Jugend machen“, findet Franziska T. Und Marvin K. kritisiert, dass Politiker vieles versprechen und am Ende nur das Mindeste umsetzen. Beim Thema Klimaschutz zweifelt der 15-jährige sogar an der fachlichen Kompetenz der Entscheidungsträger: „Ich finde, dass die Politik verantwortungslos damit umgeht und das viel zu leicht nimmt. Ich habe das Gefühl, dass wir uns besser damit auskennen als die Politiker.“