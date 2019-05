Rheinberg : Ritterorden besucht die Marien-Kapelle

Rheinberg Die Winterswicker Kapelle war Ziel der Ritter und Ordensdamen vom Heilgen Grab zu Jerusalem. Sie feierten dort eine Vorabendmesse.

Orden Weltweit hat der Ritterorden nach eigenen Angaben rund 30.000 Mitglieder, alleine 1460 in Deutschland, die in 38 Komtureien (lokale Gruppen) und sechs Provinzen gegliedert sind.

Die Ausrichtung nannte der Xantener Propst Wittke, zugleich Prior des Ordens, in der Messe: Für das Heilige Land sorgen, den Glauben bekennen, Gesellschaft und Kirche dienen. Ritter und Ordensdamen unterstützen finanziell durch Spenden und Mitgliedsbeiträge die Christen im Heiligen Land, leisten Hilfe beim Aufbau von Kirchen, Kindergärten, Schulen, Universitäten und Altenheimen, engagieren sich in gesellschaftlichen und sozialen Bereichen zur Sicherung eines menschenwürdigen und religiösen Lebens in der Heimat.

„Das Heilige Land liegt uns am Herzen, das wir alle zwei bis drei Jahre besuchen. Wir unterstützen dort religiöse, wohltätige, kulturelle und soziale Aktivitäten und Einrichtungen“, sagt Monika Barking, Leiterin der Komturei von St. Viktor Duisburg. Sie hält den Kontakt zu den Rittern und Ordensdamen, schreibt Rundbriefe, organisiert und lädt zu Veranstaltungen ein. Bereits seit 1888 sind in dem katholischen Laienorden Ordensdamen vertreten. Mitglied wird man durch Empfehlung.

Die Aufnahme erfolgt in der Investiturfeier und nach Übergabe der Ordensinsignien in der Messe offiziell durch einen Ritterschlag. „Der Besuch der St.-Marien-Kapelle ist für uns etwas Besonderes“, sagt sie. „Doch wir haben davon abgesehen, in unseren weißen Mantelumhängen die Messe zu feiern“, so Monika Barking. Den Umhang schmückt ein rotes Jerusalemkreuz, ebenso wie die Fahne, die in Höhe der Einfahrt zur Kapelle hoch im Wind flatterte. Der Orden der Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist über ganz Deutschland verteilt und gliedert sich in Provinzen. Monika Barking: „Wir gehören zur Provinz Rheinland-Westfalen.“