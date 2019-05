Kirche in Alpen : St. Ulrich lebt den Glauben und feiert das Leben

Alpen Eine Woche lang hatten sich Teilnehmer von fünf Workshops mit der Gestaltung von Gottesdiensten beschäftigt

Mit einem lebendig gestalteten Gottesdienst endete am Samstag um 17 Uhr die „Ulrich Mai-Woche“ in der St.-Ulrich-Pfarrkirche in Alpen. In fünf verschiedenen Workshops, die in den Pfarrgemeinden St. Peter, St. Mariä Himmelfahrt, St. Nikolaus, St. Vinzenz und St. Ulrich veranstaltet worden waren, hatten die Arbeitskreise alle wichtigen Teile des Wortgottesdienstes zusammengestellt.

In den „Werkstätten für lebendige Gottesdienste“, wie die Workshops rund um das Wochen-Motto „Glauben leben: Leben feiern“ auch bezeichnet wurden, waren in der Regel um die zehn Pfarrgemeinde-Mitglieder tätig. „Wir sind auf dem Weg, die Glaubenden zu befähigen, mehr Verantwortung in den Gemeinden und in den Gottesdiensten zu übernehmen“, erklärte Bernward Konermann. Zuvor hatte er den Lesungstext inklusive zu vermittelnder Botschaft mit seinen Workshop-Teilnehmern in emotionaler Weise in der Pfarrkirche einstudiert.