Bandwettbewerb „Deine Bühne“ : Soul, Funk und Pop, der ins Ohr geht

Moers Zehn Bands aus der Region treten beim Wettbewerb „Deine Bühne“ auf. Wir stellen sie vor – dieses Mal: ISSYfinest“ spielen eigene Songs für Bauch, Beine und Po“. Mit dem Song „Darling“ gewann sie einen Radio-Contest.

Das geht auch anderen Menschen so. Zum Beispiel tanzten Anfang Mai die Zuhörer im „Kunstwerk2“ in Wesel spontan mit, als die Band „Dance, Dance, Dance“ anstimmte, einer ihrer jüngeren Songs. „Dabei haben fast alle den Song zum ersten Mal gehört“, blickt Gitarrist Henryk Klimowicz zurück, der mit 61 Jahren der Balthasar ist. „Die Refrains gehen in Bauch, Beine und Po. Wir versuchen immer, so „groovy“ wie möglich zu spielen. Die Besucher können einfach abfeiern.“