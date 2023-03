Rheinberger Rat soll entscheiden Rheinberger Tafel braucht Geld für die Digitalisierung

CDU, Grüne, FDP, SPD, Die Partei und Die Linke haben deshalb einen Antrag zur Unterstützung der Tafel-Arbeit gestellt. Das Geld fehlt nicht nur für die zunehmend wichtiger werdende Digitalisierung der Arbeit, sondern auch für zusätzlichen Lagerraum, da derzeit noch genutzte Räume im Pfarrheim nur noch befristet zur Verfügung stehen. Eine größere Garage soll her, damit mehr haltbare Lebensmittel gelagert werden können. Die Verwaltung sieht in dem Antrag eine Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement. Sie weist allerdings darauf hin, dass bei der Budgetplanung für 2023 dafür keine Mittel eingeplant worden sind. Geld für die Tafel müsse also über die bereits ausgeführten Mittel zusätzlich bereitgestellt werden. Die Verwaltung prüfe derzeit noch, ob aufgrund der ergänzenden Angaben durch die Koordinatorin der Rheinberger Tafel, Tanja Braun, eine Verwendung von Mitteln aus dem Stärkungspakt NRW möglich sei. Die Stadt hat deswegen bereits mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Kontakt aufgenommen. Ergebnis: Derzeit gibt es noch keine konkreten Angaben zur Mittelverwendung. Eine Auszahlung des Geldes soll nur erfolgen, wenn eine Finanzierung aus dem Stärkungspakt nicht möglich ist. Der Rat wird den Punkt in seiner Sitzung am Dienstag, 28. März, 17 Uhr, in der Stadthalle beraten.