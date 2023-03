Dokumentarfilm in Rheinberg Volles Haus bei Fossa-Film-Premiere

Mit einer solchen Resonanz hatte der Rheinberger Heimatverein beim besten Willen nicht gerechnet. Bei der Vorstellung des 35-minütigen Dokumentationsfilms über die Geschichte der Fossa Eugeniana blieb im St.-Peter-Pfarrheim kein Platz mehr frei. Rund 100 Zuschauer hatten sich am Dienstag eingefunden, und das um 14 Uhr, also zu einer eher unüblichen Kino-Zeit. Sie alle sahen einen aufwendig recherchierten und produzierten Film, der viele Details über das niemals vollendete Kanalprojekt zwischen Rhein und Maas lieferte. Am 21. September 1626, vor bald 400 Jahren also, erfolgte der erste Spatenstich in Rheinberg, wo die Fossa noch gut erhalten fließt. Die historische Kulisse zur Fossa bildet der verheerende 80-Jährige Krieg.