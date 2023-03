Jugendarbeit in Rheinberg Das Zuff als Vorbild für ein Jugendzentrum im Kosovo

Wie die Stadt jetzt mitteilt, haben die Mitarbeiter des Jugendzentrums bei der Entwicklung eines Konzeptes mit dem Schwerpunkt Friedensarbeit um Hilfe aus Deutschland gebeten. Angefragt worden sei der SES (Senioren Expert Service) in Bonn, bei dem Fachleute aus vielen Berufen ehrenamtlich in viele Länder gesendet werden, um dort ihre Berufserfahrung einzubringen. So war Wolfgang Kuhn aus Neukirchen-Vluyn, ehemaliger Lehrer in der Erzieherausbildung in Moers, drei Wochen in Mitrovice. Danach habe für ihn festgestanden: Es braucht einen zweiten Einsatz, bei dem die Arbeit eines Jugendzentrums in Deutschland vorgestellt wird.