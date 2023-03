Wettbewerb in Rheinberg Stadtmeisterschaft im Gardetanz erstmals in der Großraumhalle

Rheinberg · In diesem Jahr findet wieder die Rheinberger Stadtmeisterschaft im Gardetanz statt. Es ist die zwölfte Ausgabe dieses Wettbewerbs, der am Sonntag, 26. März, in der Großraumturnhalle an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße über die Bühne geht.

21.03.2023, 17:49 Uhr

Bisher fand die Stadtmeisterschaft im Gardetanz immer in der Stadthalle statt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Beginn ist um 12 Uhr, beendet sein soll die Veranstaltung gegen 16/17 Uhr. Garden und Solo-Mariechen treten in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an und werden von einer Fachjury bewertet. Es treten Tänzer aus verschiedenen Karnevalsvereinen an. Mit dabei sind die Rhinberkse Jonges aus Rheinberg, der Karnevals-Ausschuss Gemütlichkeit (KAG) Ossenberg, die 1. KG Rot-Weiß Borth von 1963 und das Orsoyer Karnevals-Komitee Oschau-Berger Jonges von 1999. Der noch ziemlich neue Karnevalsverein Budberg und die Karnevalisten der St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Millingen haben zwar keine eigenen Garden, werden aber trotzdem kommen und die Tänzerinnen anfeuern. Erstmals findet die Stadtmeisterschaft in der Großraumturnhalle am Schulzentrum, Dr.-Aloys-Wittrup-Straße, statt. Bisher wurde immer in der Stadthalle getanzt. Ein Cafeteria-Team sorgt für Snacks und Getränke. Der Eintritt ist kostenlos. Insgesamt treten elf Garden und zwei Solo-Mariechen aus Borth an. Für alle Teilnehmer gibt es Urkunden und Medaillen, für die erst- bis drittplatzierten Gruppen zudem Pokale. Die Garde mit der höchsten Punktewertung bekommt zudem den Wanderpokal. Die Veranstalter freuen sich auf viele Zuschauer.

(up)