Ernüchterung nach Treffen mit Wirtschaftsministerin in Kamp-Lintfort Forderung nach einem Teilplan „Kies und Sand“ läuft ins Leere

Ihre Zeit war knapp bemessen: Gut eine Stunde diskutierte Wirtschaftsministerin Mona Neubaur am Dienstagabend in Kamp-Lintfort mit den vom Kiesabbau betroffenen Bürgern. Das Signal, das sich die rund 200 Teilnehmer von ihr erhofft hatten, blieb sie ihnen jedoch schuldig. Die immer wiederkehrende Frage, warum es nicht möglich sein soll, den Bereich „Kies und Sand“ aus dem Regionalplan herauszulösen und dem Verfahren so den Zeitdruck zu nehmen, umging die Ministerin in ihren Antworten. Stattdessen verwies sie darauf, dass sich die Landesregierung auf einen Degressionspfad machen will, dies erstmals in einem Koalitionsvertrag Einzug gehalten habe, sowie auf die geplante Rohstoffabgabe, die 2024 kommen soll. „Das ist ein Novum. Das ist Ihr Erfolg“, betonte Neubaur und erklärte weiter: „Wir sitzen zurzeit daran, die Eckpunkte für den Landesentwicklungsplan diesen Sommer festzulegen.“ Ihre Gesprächspartner auf dem Podium und aus der Bürgerschaft ließen am Dienstagabend im Schirrhof allerdings nicht locker.