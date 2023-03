Verdacht auf versuchten Mord 20-Jähriger in Rheinberg nach Auto-Attacke auf Polizisten verhaftet

Der 60-Jährige hatte Prellungen an der Körperseite sowie eine Verletzung am Knie erlitten und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Seat-Fahrer flüchtete. Im Rahmen einer Sofortfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, wurde das Fahrzeug jedoch kurz darauf gefunden. Nach Hinweisen von Zeugen hatte die Polizei in unmittelbarer Nähe auch einen Tatverdächtigen festnehmen können.