Spende für Rheinberger Schule Zwei neue Pavillons für die Europaschule

Die Europaschule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße bietet ihren Schülern nach dem jahrelangen Um- und Ausbau mit neuen und exzellent ausgestatteten Fachräumen ein vielfältiges Lernangebot. Auf dem Schulhof finden die Schüler der Klassen fünf bis 13 überdies Bewegungsparcours und Gelegenheit zum Klettern. „Bitter nötig hatten wir jedoch noch Orte, an denen die Schüler bei Regen trocken und bei Sonne im Schatten stehen können“, so Schulleiter Martin Reichert. Mit zwei Spenden von je 4000 Euro ermöglichte die Sparkasse am Niederrhein den Kauf und die Installation von zwei Pavillons.