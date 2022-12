Ehrenamtliches Engagement in Rheinberg Tafel-Ausgabe mit Weihnachts-Extra

Hans-Werner Wild ist froh, dass es die Rheinberger Tafel gibt. Seit etwa fünf Jahren kommt er Woche für Woche dienstags zum Pfarrheim St. Anna und holt sich gespendete Lebensmittel, aber auch Hygieneartikel an der Ausgabestelle ab. Der 58-Jährige lebt in Budberg, durch eine schwere Erkrankung ist er nicht mehr arbeitsfähig. „Mit den Rationen, die ich hier bekomme, komme ich gut durch die Woche. Ohne diese Unterstützung sähe es mau aus“, gibt der Mann mit der Wollmütze zu. Das Geld reiche nicht, um sich Wurst und Käse zu kaufen, „es ist ja alles so teuer geworden“. Sogar für seinen Hund bekomme er Futter. Wild stammt aus Krefeld-Linn, später hat er in Essen gelebt. Aber die Unterstützung sei in großen Städten nicht so gut wie in Rheinberg: „Die Leute sind hier sehr hilfsbereit, das finde ich toll.“