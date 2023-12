Weihnacht in Mettmann und Wülfrath Gespendete Geschenke lassen Kinderaugen leuchten

Deshalb finden sich jedes Jahr Vereine und Institutionen, die speziell für die Kunden der Tafeln Weihnachtsgeschenke organisieren. In Mettmann waren es in diesem Jahr die Kita Obschwarzbach sowie der Lions Club Mettmann-Wülfrath, die Sammelaktionen durchgeführt haben – beide nicht zum ersten Mal. Auf diese Weise sind mehrere Wagenladungen an Geschenken sowie Leckereien und Zutaten für das Weihnachtsessen für die Familien der Tafeln zusammengekommen.