Wunschbaumaktion in Rheinberg Solvay-Mitarbeiter spenden Päckchen zu Weihnachten

Wie auch schon in den vergangenen Jahren haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Solvay in Rheinberg die Kinder des Mehr-Generationen-Hauses in Wesel sowie die Tafel Rheinberg, die überwiegend Lebensmittel an bedürftige Menschen ausgibt. Die Beteiligung sei wieder sehr groß gewesen, teilte das Chemie-Unternehmen mit: „Es kamen wieder über 100 Weihnachtstüten für die Tafel Rheinberg zusammen. Die 28 Wunschzettel der Kinder waren wie in den vergangenen Jahren bereits nach einem Tag vergeben.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten diese mitgenommen, um sich um die Wünsche der Kinder zu kümmern. „Es ist immer wieder großartig zu sehen, wie schnell die Wunschzettel der Kinder und die Tüten für die Senioren am Weihnachtsbaum vergriffen sind. Die Hilfsbereitschaft unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist wirklich beeindruckend,“ sagte Werkleiter Norbert Mülders erfreut.