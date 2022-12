Frost am Niederrhein Feuerwehr warnt vor Betreten von Eisflächen

Die Temperaturen sind deutlich in den Minusbereich gerutscht, vor allem nachts wird es bis minus sechs Grad kalt. „Das bedeutet auch, dass die Wasserflächen anfangen zu gefrieren“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg, und auch ihre Kameraden in Xanten berichten: „Der strenge Frost der vergangenen Tage hat dafür gesorgt, dass sich bereits dünne Eisflächen auf den Gewässern und Wasserflächen in und rund um Xanten gebildet haben.“