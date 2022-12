Landrat ehrt die Alpener Partei-Jubilare Die CDU-Familie feiert mit Politik und forschen Tönen

„Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der Tambourkops Veen für uns gespielt hat“, so der Parteichef, der selbst in Veen wohnt. Dadurch sei es der CDU möglich gewesen, im Rahmen ihres traditionellen Familienfestes noch mal auf die Bedeutung von Tambourkorps und Musikvereinen hinzuweisen. „Was wären Martinsumzüge, Karneval oder Schützenfeste in unserer Gemeinde ohne musikalische Begleitung. Danke für die tolle Arbeit,“ sagte Sascha van Beek.