Musikalische Andacht in Alpen Adventliche Lieder, die die Herzen erreichen

Zunächst zogen alle bei Kerzenschein in die gut besetzte Kirche und intonierten „Mache dich auf und werde licht“. Nach diesem gefühlvollen Auftakt stimmten die rund 60 Mitwirkenden mit dem Lied „Tochter Zion“ an. Dann kam der große Moment des Kinderchores. Mit „Wir sagen euch an den lieben Advent“, „Im Advent, im Advent“, „Zünd‘ ein Licht an“, „Fröhliche Weihnacht‘“ sangen sich die Kleinsten in die Herzen der Zuhörerschaft. Weiter ging‘s mit dem Chor St. Mariä Himmelfahrt aus Ginderich. Er sang traditionelle Adventslieder. Besonders schön war das „Ave Maria“. Es folgte der Auftritt des Familienchores Alpen, der mit englischen Liedern einen Kontrast zu den traditionellen Liedern setzte. „Can you feel the love tonight“ und „Mary did you know“ und „The Lord bless you an keep you“ sorgten für spontanen Beifall.