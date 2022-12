Neuerscheinung in Kamp-Lintfort Quiz-Expertin stellt 100 knifflige Fragen über den Niederrhein

Nicht nur, weil sie selbst gerne quizzt, sondern weil die gebürtige Kölnerin am Niederrhein ihre Herzens-Heimat gefunden hat. Seit zehn Jahren lebt sie in der Altsiedlung in Kamp-Lintfort. Jetzt ist der Umzug nach Xanten geplant. Dass sie sich am Niederrhein bestens auskennt, hat sie schon bewiesen. Zuletzt mit ihrem Buch „Glücksorte am Niederrhein“, in dem sie 2018 ihre Leser an 80 besondere Orte in der Region entführte und manch Bekanntes, aber auch zahlreiche Geheimtipps parat hatte. Auch das Quiz soll die Spieler animieren, die Region wieder neu zu entdecken. „Es soll Inspiration sein, mal wieder selbst zu den Orten zu fahren“, erklärt Barbara Klein. Einige Monate Recherche hat die Konzeption aber schon erfordert. „Manches hat sich mit der Zeit verändert, und der Niederrhein ist groß. Er kratzt ja bis rauf ans Münsterland“, betont sie. Und so erwarten die Quizzer 100 Fragen aus den verschiedensten Kategorien. Mal geht es um Bauwerke und die Natur, dann ums Essen und Trinken, natürlich um Geschichte, Politik und Tradition, aber auch um berühmte Persönlichkeiten vom Niederrhein. Hanns Dieter Hüsch kommt ebenso vor wie Joseph Beuys. Und selbstverständlich hat Barbara Klein auch Fragen zu ihrem aktuellen Wohnort Kamp-Lintfort integriert. Hier geht es zum Beispiel um den Zechenpark, der nach dem Bergbau-Ende im Herzen der Stadt entstand. „Sie können sich vielleicht die Zettelwirtschaft in meinem Büro vorstellen. Der ganze Boden lag voller Kärtchen, die ich nach den vom Verlag vorgegebenen Kategorien geordnet habe.“ Eine Lieblingsfrage hat Barbara Klein übrigens nicht: „Ich war immer in die Frage verliebt, die ich gerade entwickelt habe“, erzählt die Diplom-Pädagogin, die mit „Irland-Sonne“ auch einen Roman veröffentlicht hatte. Dazugelernt hat sie bei ihrer Recherche auch: „Also, wo sich der tiefste geographische Punkt am Niederrhein befindet, wusste ich vorher auch nicht. Aber mit Köpfchen und Heimatliebe bekommt man das schon raus.“