Stadt Düsseldorf warnt Betreten von Eisflächen ist lebensgefährlich

Die eisigen Temperaturen in Düsseldorf sorgen für so viele zugefrorene Teiche und Gewässer in der Landeshauptstadt. Die Feuerwehr warnt, das Betreten der Eisflächen ist lebensgefährlich. Für den Notfall werden vom Gartenamt Eisleitern an zahlreichen Gewässern aufgestellt. Damit wird schnelle Hilfe für Verunglückte möglich, die ins Eis eingebrochen sind.