Warnung der Stadt Xanten „Beim Betreten der Eisflächen besteht Lebensgefahr!“

„Die Wasserflächen im Stadtgebiet werden auch im Winter gerne von zahlreichen Menschen besucht“, schreibt die Xantener Verwaltung in einer Mitteilung. „Die winterlichen Gewässer lauern jedoch mit großen Gefahren für all diejenigen, die die eigentlich selbstverständlichen Vorsichtsmaßnahmen außer Acht lassen.“ Insbesondere der Xantener Altrhein sei immer wieder ein beliebtes Ausflugsziel. Damit Eisflächen jedoch viele Menschen verlässlich tragen könnten, sei eine sehr dicke Eisschicht erforderlich, „die derzeit bei weitem noch nicht erreicht ist“. Darüber hinaus müsse gerade im Uferbereich und an Stellen mit Wasserzuläufen mit gefährlich dünnen Eisschichten oder gar offenen Wasserflächen gerechnet werden. „Beim Betreten der Eisflächen besteht Lebensgefahr!“, schreibt deshalb die Stadt Xanten. Sie warnt daher, augenscheinlich zugefrorene Wasserflächen zu betreten. „Insbesondere sollte auf Kinder geachtet werden, die sich in kindlicher Leichtsinnigkeit auf Eisflächen begeben.“