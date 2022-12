Warnung mit Schildern und Piktogrammen Wupperverband: Lebensgefahr auf Eisflächen

Zurzeit haben sich auf der Lingese- und Brucher-Talsperre in Marienheide, auf der Panzer-Talsperre in Remscheid sowie auf der Ronsdorfer Talsperre in Wuppertal dünne Eisflächen gebildet. Aber auch an der Wupper-Vorsperre in Hückeswagen oder an Buchten und Uferbereichen der Wupper-Talsperre in Radevormwald können Eisflächen entstehen.