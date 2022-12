Gunter Weber, Inhaber des „Punto“ an der Gelderstraße, sagt: „Pios Tod macht mich unfassbar traurig. Er war ein guter Freund, wir sind zusammen Fahrrad gefahren und haben gern ein Bierchen zusammen getrunken und wir sind auch immer sehr gern bei ihm essen gegangen, weil er ein hervorragender Koch war.“ Gunter Weber und Ralf Piotrowski hatten sich 1991 kennengelernt, als sie gemeinsam in Haus Grünthal in Alpen arbeiteten. „Dort haben wir auch den Entschluss gefasst, uns gemeinsam selbstständig zu machen“, erinnert sich Weber. 1992 übernahmen sie dann den „Ratskeller“, den sie komplett neu einrichteten. Bis 2011 waren die beiden dort eine Art Dream-Team der Rheinberger Gastronomie.