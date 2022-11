Ein Blick in die Holzhütten : Das und mehr gibt es auf dem Xantener Weihnachtsmarkt

Ein Blick in die Holzhütten

Xanten Der Xantener Weihnachtsmarkt ist am Freitag gestartet. Rund 40 Aussteller bieten ihre Waren an. Das Sortiment reicht von Essig und Öl bis zu Kuscheltieren und Lenkradbezügen. Wir zeigen eine Auswahl.

Am Freitagmittag standen die ersten Besucher vor den Holzhütten: Direkt mit dem Start des Xantener Weihnachtsmarktes haben die Aussteller schon die ersten Kunden bedient. Manche aßen zu Mittag, andere kauften Essig, Öl oder Kuscheltiere ein.

Auf dem Kleinen und dem Großen Markt in Xantens Innenstadt sind rund 45 Holzhütten und ein Tipi-Dorf aufgebaut worden. Für knapp fünf Wochen hat Xanten in seiner Mitte ein adventliches Dorf. Bis zum 22. Dezember geht der Weihnachtsmarkt .

Geraden an den Wochenenden werden viele Besucher erwartet. Die IGX hängt deshalb freitags bis sonntags Schilder an den Zufahrtsstraßen auf, um die Autofahrer zu Parkflächen außerhalb der Wallmauern zu lenken. Dadurch soll die Innenstadt entlastet werden. Mehr zum Xantener Weihnachtsmarkt 2022 finden Sie in unserer Übersicht.