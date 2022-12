Tag der offenen Tür der Sekundarschule Alpen Schulhund Gepetto hatte einen Krankenschein

Die Sekundarschule Alpen hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Lehrkräfte haben dabei die Grundschülerinnen und -schüler mit ihren Eltern und weiteren Familienangehörigen in Kleingruppen durch das große Gebäude geführt, das aktuell in Teilen noch eine Großbaustelle ist. Im Anschluss an den Rundgang konnten die kleinen Besucherinnen und Besucher bei verschiedenen Mitmachaktionen auch selbst aktiv werden. So erhielten alle vielfältige lebendige Einblicke in den Schulalltag und ganz nebenbei eine Vielzahl an wichtigen Informationen.