Diese Informationen bekam der jeweilige Erzbischof des Kirchenstaates durch seine Agenten vor Ort. Die Agenten waren eine Art Vorläufer der heutigen Diplomaten. „Ihre diplomatischen Tätigkeiten reichten von der Beteiligung an Saufgelagen in den Rheinberger Kneipen bis hin zu offiziellen Staatsbesuchen an den königlichen Hof in Brüssel oder in Den Haag“, schildert der Rheinberger Hobby-Historiker. Auch hier habe man die Informationen nur über die „Verehrung“ (Schenkung) an einen hohen Beamten bekommen, auch wieder in Verbindung mit Saufgelagen, die Quellen sind voll mit entsprechenden Berichten. Diese diplomatischen Personen mit Agenten-Tätigkeiten arbeiteten auch für andere Territorialherren, es waren Doppelagenten. Zu dieser Zeit etwas absolut Normales. Kehrmann: „Eine Information in Rheinberg, die man von einem niederländischen Oberst bekam, wurde an Kurköln weitergeleitet und an Spanien verkauft, selbstverständlich auch umgekehrt. Diese Agenten waren in vielen Fällen die Amtsmänner oder Schultheißen der Städte. Der Rheinberger Agent war aber auch in Bonn, dem Sitz der kurkölnischen Regierung, tätig, denn auch in der eigenen ,Landeshauptstadt‘ waren wichtige Informationen mithilfe einiger ,Bierchen‘ oder dicker Schinken zu erhalten.“