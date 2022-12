In der Kreistagssitzung gewählt Rheinbergerin rückt in die Kreisverwaltungs-Spitze auf

Die SPD-Fraktion im Kreistag hatte wegen der personellen Aufstockung des Verwaltungsvorstandes heftige Kritik an Ingo Brohl (CDU) und dem Mehrheitsbündnis aus CDU, Grünen und FDP geübt (wir berichteten). Die Kritik der Genossen richte sich nicht an Reinert, sondern in erster Linie an den Landrat, der die Top-Personalie „im rein internen Hauruckverfahren und in Windeseile“ durchsetzen wolle und sich dabei auf seine Organisationshoheit berufe. „Wir haben stark den Eindruck, dass es hier nicht um sachliche Gründe geht, sondern allein um die parteipolitische Couleur“, sagte SPD-Fraktionschef Gerd Druiten.