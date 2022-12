Warnung der Krefelder Feuerwehr Tödliche Gefahr lauert auf dem Eis

Die eisigen Temperaturen haben die Ehrenamtler der DRK Wasserwacht Krefeld in der Vergangenheit immer wieder genutzt: Sie probten auf dem in Teilen zugefrorenen Elfrather See die Rettung von Menschen, die ins Eis eingebrochen sind. Als zusätzliche Anforderung fanden Übungen in der Dunkelheit statt, also unter zusätzlichen erschwerten Bedingungen.