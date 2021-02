Dachlawinen und Eiszapfen : Sonsbecker Feuerwehr warnt vor der Gefahr von oben

Die Feuerwehr Sonsbeck musste am Sonntag Eiszapfen von einem Hausdach an der Herrenstraße entfernen. Foto: Arnulf Stoffel

Sonsbeck/Niederrhein Eiszapfen und Dachlawinen können große Schäden anrichten. Das Tauwetter erhöht das Risiko von Abgängen. Am Sonntag musste die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck an der Herrenstraße eingreifen.

Es taut am Niederrhein, die Schneemassen, die in den vergangenen Tagen auch das Stadtbild in Alpen, Xanten, Sonsbeck und Rheinberg bestimmten, schmelzen zusehends dahin. Doch der Rückzug des Winters birgt einige Risiken, wie Lars Rübekeil von der Freiwilligen Feuerwehr in Sonsbeck erklärt. Vorsicht sei vor Dachlawinen und herunterfallenden Eiszapfen ebenso wie vor dünnen Eisschichten geboten.

So mussten am Sonntag die Sonsbecker Wehrleute ausrücken, weil an einem Haus an der Herrenstraße Eiszapfen vom Dach herunterzustürzen drohten. Von einer Leiter aus schlugen die Kameraden die bis zu 40 Zentimeter langen Zapfen ab, während der Gehweg für Passanten gesperrt war. „Grundsätzlich müssen die Hauseigentümer selbst darauf achten, dass von ihrer Immobilie keine Gefahr ausgeht“, sagt Rübekeil. Eiszapfen und Schneebretter müssen also selbst beseitigt werden. Wer an die Gefahrenstellen nicht heranreiche, müsse Fachleute etwa von Dachdeckerfirmen hinzuziehen. „Besteht eine Gefahr für die Öffentlichkeit, weil beispielsweise Zapfen schon sehr groß oder locker sind und zur Straßenseite hin zeigen, kommen letztlich wir zum Einsatz“, so Rübekeil. Der Feuerwehrmann rät dennoch dazu, beim Spaziergang immer mal den Blick nach oben zu richten.

Dass die Gefahr durch Dachlawinen und Eiszapfen nicht zu unterschätzen sei, verdeutlicht Rübekeil mit dem Erlebnis eines Feuerwehrkollegen. „Er parkte gerade mit seinem Auto am Straßenrand ein, als sich ein Schneebrett löste und die Karosserie eindellte.“ Je nach Größe könne eine Dachlawine enorme Wucht entfalten und zu Schäden und Verletzungen führen.