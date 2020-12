Online-Angebot in Rheinberg : Ein Adventsmarkt im Internet

Rheinberg-Ossenberg 16 Händler präsentieren ihre Angebote von Freitag, 11. Dezember, bis Sonntag, 13. Dezember, online. Rebekka Arnolds aus Ossenberg hat den Markt organisiert und hofft auf gute Resonanz.

Der Bummel über den Weihnachtsmarkt , das Stöbern nach hübscher Deko oder Geschenken, der heiße Kakao oder Glühwein – das ist in diesem Jahr nicht möglich. Zumindest nicht in der bekannten Form. Dafür öffnet die Ossenbergerin Rebekka Arnolds von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Dezember, einen Online-Weihnachtsmarkt auf Facebook . Mit Kakao und Keksen lässt sich auch am Schreibtisch gut stöbern, glaubt die 33-Jährige.

Arnolds Auf meiner Facebook-Seite Nikoli findet sich der entsprechende Link, der ab Freitag direkt auf den Markt führt. Hier hat jeder Händler einen eigenen „Stand“, also ein eigenes Album, mit Bildern seiner Produkte. Das Album kann man direkt anklicken. Per Kommentar oder Nachricht kann man mit dem Händler in Kontakt treten und bestellen, was gefällt.