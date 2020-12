Regionalbahnverkehr von Xanten über Rheinberg bis Duisburg : Neuer Fahrplan für RB 31 wie der alte

Rheinberg/Xanten Ab 13. Dezember gelten europaweit neue Fahrpläne für den Eisenbahnverkehr. Das gilt auch für die Nordwestbahn. Änderungen gibt es in der Region Niederrhein-Ruhr aber nur sehr wenige.

Für die Linien RE 10, RE 44, RB 31 und RB 36 bleibe alles so wie bisher, teilt NWB mit. Vereinzelt gibt es leichte Veränderungen um wenige Minuten bei den Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Alle Taschenfahrpläne liegen in Kürze in den Zügen aus und werden in den bekannten Kundenanlaufstellen, wie Fahrkartenvorverkaufsstellen, Reisezentren, Touristik und Bürgerbüros entlang der Strecken erhältlich sein. In digitaler Form sind die Fahrpläne auf der Internetseite www.nordwestbahn.de zu finden. Alle Fahrplandaten sind in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar.