Vereine in Alpen : Trauer um Hanni Faasen (94)

Das DRK Alpen trauert um Hanni Faasen, die sich im Krieg der Hilfsorganisation angeschlossen hat und seit 20 Jahren Ehrenvorsitzende war. Sie ist im Alter von 94 Jahren verstorben.

Das Rote Kreuz in Alpen trauert um seine langjährige Ehrenvorsitzende Hanni Faasen, die jetzt im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Während des 2. Weltkrieges ist Hanni Faasen ins Rote Kreuz eingetreten und hat bei der Versorgung von Kranken und Verletzten im Krankenhaus an der Ulrichstraße, heute Marienstift, mitgewirkt. Auch nach Kriegsende blieb sie dem DRK-Ortsverein treu, war viele Jahre im Sanitätsdienst aber vor allem im Handarbeitskreis aktiv. Vielen ist „ihr besonderes Händchen für eine gelungene Dekoration der Basare noch in bester Erinnerung“, schreibt das DRK. Mehr als 20 Jahre war Hanni Faasen stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe. Nach ihren Ausscheiden aus dem Vorstand vor 20 Jahren wurde sie aufgrund ihrer Verdienste zur Ehrenvorsitzenden gewählt. Hanni Faasen war wegen ihrer ausgleichenden, freundlichen und zuvorkommenden Art sehr beliebt. Am kommenden Dienstag wird sie um 14 Uhr auf dem Friedhof in Alpen beigesetzt. Die Alpener Rotkreuzler versichern, dass sie die Verstorbene stets in ehrender Erinnerung behalten werden.