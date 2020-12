Stand der Corona-Infektinoen im Kreis Wesel : Zahl der Corona-Fälle bleibt hoch

Kreis Wesel Die Zahl der Corona-Infektionen ist mit 105 neuen Fällen nicht mehr so stark gestiegen wie zuletzt. Das Niveau aber bleibt hoch. Zuwächse gibt es in allen 13 Kommunen.

Die Lage in den einzelnen Städten und Gemeinden:



Alpen 101 infiziert, plus 8, 69 genesen, 0 verstorben



Dinslaken 1166, plus 17, 843, 6



Hamminkeln 248, plus 5, 178, 1



Hünxe 149, plus 4, 106, 2



Kamp-Lintfort 593, plus 16, 414, 9



Moers 1679, plus 24, 1202, 6



Neukirchen-Vl. 313, plus 5, 220, 5



Rheinberg 368, plus 4, 273, 1



Schermbeck 150, plus 4, 117, 0



Sonsbeck 86, plus 2, 62, 4



Voerde 577, plus 7, 377, 6



Wesel 760, plus 7, 534, 2



Xanten 259, plus 2, 192, 4