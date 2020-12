Kostenpflichtiger Inhalt: Pläne für das Impfzentrum : So könnten die Impfungen im Kreis Wesel ablaufen

Eine Ampulle des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer in Großbritannien. Foto: dpa/Victoria Jones

Exklusiv Kreis Wesel Zu Beginn der Impfkampagne sollen zunächst die Bewohner in den Heimen von mobilen Teams geimpft werden. In der Niederrheinhalle könnten unter Volllast 1080 Menschen den Impfstoff bekommen – so er denn vorrätig ist.