Feuerwehreinsatz : Containerbrand an der Schulstraße

Rheinberg Schon knapp zwei Stunden nach dem Jahreswechsel hatte die Feuerwehr Rheinberg den ersten Einsatz.

(up) Kurz nach der Jahreswende, gegen 1.50 Uhr, hatte die Rheinberger Feuerwehr ihren ersten Einsatz im neuen Jahr. An der Schulstraße in der Nähe der Grundschule brannte eine Abfalltonne mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. In der Silvesternacht hatte die Polizei im Kreisgebiet 106 Einsätze. In 16 Fällen randalierten überwiegend betrunkene Personen.