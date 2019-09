Hückeswagen Bahnhofstraße : Feuerwehreinsatz in Spielhalle wegen Einbrechern

Hückeswagen Um 4.06 Uhr wurden Dienstagnacht der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Herweg zu einem vermeintlichen Brand in der Spielhalle an der Bahnhofstraße gerufen. Tatsächlich handelte es sich um einen offenbar fehlgeschlagenen Einbruch.

Wahrscheinlich Einbrecher hatten in der Nacht zu Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz an der Bahnhofstraße / Ecke Bahnhofsplatz gesorgt. „Unbekannte waren dort in die Spielhalle eingebrochen“, berichtete Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus. „Die mit der Einbruchmeldeanlage gekoppelte Nebelmaschine hatte daraufhin die Räumlichkeiten eingenebelt.“ So war die Nacht für die Einsatzkräfte des Löschzugs Stadt und der Löschgruppe Herweg um kurz nach 4 Uhr vorbei, nachdem sie zu der Spielhalle gerufen worden waren mit dem Hinweis auf eine „unklare Rauchentwicklung“.