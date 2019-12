Musiknacht : Rock und Pop von Petry bis Petty

Freuen sich auf ihren Auftritt in Rheinberg: The Lucky Ones. Foto: Manfred Pollert

Rheinberg Bei der Enni Night of the Bands in Rheinberg treten 14 Bands an einem Abend in zwölf Gaststätten auf. Mit dabei: „The Lucky Ones“.

Mit zwölf teilnehmenden Gaststätten und 14 Bands ist die elfte Enni-Night of the Bands wieder gut besetzt. Sie findet am Samstag, 11. Januar, ab 18.30 Uhr statt und dauert bis weit nach Mitternacht. Mit einem Pendelbus kann man die außerhalb liegenden Lokale erreichen. Die Tickets für die Bandnacht gibt es für 14 Euro in allen teilnehmenden Lokalen und bei der Volksbank Niederrhein. Kurzentschlossene können am Abend an allen Eingängen Karten für 17 Euro erstehen. Online-Tickets zum Ausdrucken am heimischen Computer gibt es unter www.enni.de oder unter www.bandnacht.de/rheinberg. Weitere Informationen zur Musiknacht gibt es außerdem im Internet unter www.enni.de und auf Facebook.

Mit dabei sind auch wieder „The Lucky Ones“ (Foto: M. Poellert). Die, so hat es Adam Ruta als Veranstalter der Musiknacht erst kürzlich in Rheinberg erzählt, setzen klare Prioritäten: „Wenn sich die Band zwischen einem Auftritt in ihrer Heimat im Norden oder einem in Rheinberg entscheiden müssen, bekommt auf jeden Fall Rheinberg den Zuschlag.“ „The Lucky Ones“ sind am 11. Januar ab 20 Uhr in der Alten Apotheke am Großen Markt zu hören – mit Songs von den Beatles, den Rolling Stones, von Police, Wolle Petry, Chuck Berry, Tom Petty und vielen anderen.

(up)