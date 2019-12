40 Jahre klassische Konzerte in Rheinberg : Lebenswerk Musikalische Gesellschaft

Rheinberg Der Verein für klassische Musik wurde vor 40 Jahren gegründet. Die erste Vorsitzende ist von Beginn an dabei.

Am 22. November 1979, vor 40 Jahren also, wurde die Musikalische Gesellschaft Rheinberg als Verein gegründet. Wenig später, am 27. Januar 1980, fand das erste Konzert des Klassik-Vereins statt. Damals noch im Foyer des Schulzentrums – die Stadthalle war noch nicht gebaut. Zum Jahreswechsel stehen die Zeichen bei der Musikalischen Gesellschaft nun auf Rückbesinnung, aber der Blick ist vor allem in die Zukunft gerichtet. Die RP hat sich mit Lore Rabe unterhalten. Die Rheinbergerin ist „Gesellschafterin“ der ersten Stunde und seit 1990 1. Vorsitzende. Sie löste damals den Gründer Ewald Zimmermann an der Spitze des Vereins ab.