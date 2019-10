Einsätze in Niederkrüchten : Drei Einsätze ohne Feuer in Niederkrüchten

Die Feuerwehr Niederkrüchten wurde am Donnerstag zweimal nach Niederkrüchten-Gützenrath gerufen. Foto: Feuerwehr Niederkrüchten

Niederkrüchten Der Feiertag war für die Feuerwehr in Niederkrüchten ereignisreich. Auch wenn es keinen einzigen Brand zu löschen gab.

Drei Einsätze – zwei in Gützenrath, einer in Oberkrüchten – haben die Feuerwehr in Niederkrüchten am Donnerstag (Tag der Deutschen Einheit) beschäftigt. Verletzt wurde dabei niemand.

Der erste Einsatz war in den frühen Morgenstunden um 5,15 Uhr. Dabei wurden Feuerwehrleute zu einem umgestürzten Baum an der Straße „An den Tonwerken“ in Niederkrüchten-Gützenrath gerufen. Acht Einsatzkräfte beseitigten den Baum und sorgten somit wieder für freie Fahrt.

Wenige Stunden später, um 8.40 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Niederkrüchten-Oberkrüchten gemeldet. 30 Einsatzkräfte aus Oberkrüchten und Elmpt kümmerten sich um den Vorfall und rückten dorthin aus. Als sie in Oberkrüchten eintrafen, quoll aus dem Heizungsraum des Gebäudes bereits dichter Rauch. Die Ursache dafür war aber nicht ein loderndes Feuer. Der Defekt an einer Heizungsanlage sorgte für den Rauch. Die Feuerwehrleute sorgten für eine Durchlüftung des Gebäudes und konnten anschließend den Einsatzort wieder verlassen.

Um kurz vor 13 Uhr wurden die Wehrleute aus Niederkrüchten ein drittes Mal alarmiert; diesmal ging es um möglicherweise austretendes Gas. Hausbewohner an der Straße „Am Ringofen“ in Niederkrüchten-Gützenrath hatten dort Gasgeruch wahrgenommen. Die Feuerwehr, unterwegs mit 28 Kräften, nahm vor Ort eine Messung der Gaskonzentration vor; erhöhte Werte konnte sie vor Ort aber nicht feststellen. Der Energieversorger kümmerte sich weiter um das Problem.

