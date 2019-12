Kunst in der Innenstadt : Fischer-Skulptur bleibt im Gespräch

Weggefährten, Witwe und Tochter von Paul Feltes trafen sich am Fischmarkt.

Die Fischer-Skulptur steht längst wieder auf dem Rheinberger Fischmarkt (wir berichteten). Dort sorgt sie weiterhin für Gesprächs- und Diskussionsstoff. Vor fünf Jahren war die Stahl-Skulptur des am 29. April 2019 verstorbenen Rheinberger Künstlers Paul Feltes in Sicherheit gebracht worden, weil sie bei der Sanierung der Innenstadt im Weg stand. Inzwischen, nach dem Abschluss der Arbeiten auf dem Holz- und dem Fischmarkt, wurde ein neuer Stellplatz für den Feltes-Fischer gesucht und gefunden. In Abstimmung mit der Pumpennachbarschaft Fisch- und Entenmarkt – Bürgermeister Frank Tatzel führte die Gespräche – wurde ein neuer Standort gefunden. Einer, der sich nach Auffassung der Stadt auch mit der Außengastronomie des Hotels Am Fischmarkt vereinbaren ließ. In unmittelbarer Nähe zum Restaurant Ratskeller auf dem Fischmarkt, nahe an der Fahrbahn der Underbergstraße, hat das erstmals 2004 aufgestellte Kunstwerk seinen neuen Platz eingenommen.

Bei einem Treffen im Hotel erinnerte man sich nun an die Entstehungsgeschichte des Fischers. Paul Feltes hatte als Ruheständler viel Herzblut in die Verschönerung des Bildes „seiner“ Stadt Rheinberg gelegt. Die Wieder-Aufstellung des Fischers erlebte er nicht mehr mit. Seine Frau Hildegard Feltes und die gemeinsame Tochter Karla Feltes-Rensing nahmen nun an dem Treffen teil: „Paul hätte sich sehr gefreut, dass der Fischer wieder ,nach Hause’ auf den Fischmarkt gefunden hat“, sagte Hildegard Feltes. Sie gab allerdings zu, dass ihr der neue Standort nicht zu 100 Prozent gefalle: „Mein Mann hätte den Fischer lieber mitten auf dem Fischmarkt gesehen und nicht so weit am Rand“, sagte sie. Auch Wolfgang Schäfer, Paul Feltes’ langjähriger Kegelbruder im Club „Brave Jonges“, hätte es begrüßt, wenn die Stahl-Figur stärker in die Außengastronomie integriert worden wäre. Wie auch immer rege das Kunstwerk zu Gesprächen und Diskussionen an.