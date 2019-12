Zwischen Xanten und Moers : Beim „Niederrheiner“ gibt es einzelne Zugausfälle

Xanten/Moers Die Nordwestbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Die Zugverbindung mit der planmäßigen Abfahrtszeit in Xanten um 4.58 Uhr entfällt. Die Zugverbindung wird durch einen Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Damit in Moers der Anschluss an die reguläre Zugverbindung um 5.27 Uhr erreicht werden kann, startet der Ersatzbus bereits 33 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung, also um 4.25 Uhr ab Xanten.