Haan : Kellerbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Annette-von-Droste-Hülshoff-Weg fängt ein Elektrogerät Feuer.

Die Feuerwehr Haan ist am Freitagabend zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses am Annette-von-Droste-Hülshoff-Weg alarmiert worden. Dort war gegen 17.26 Uhr ein Elektrogerät in Flammen aufgegangen.